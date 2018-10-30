В Минобороны рассказали, куда пойдут деньги из госбюджета

Министерству обороны в 2019 году, согласно проекту госбюджета, будет выделено 101,4 млрд грн, что составляет 2,57% ВВП. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на ответ министерства.



В частности, для Государственной специальной службы транспорта, которая принята в состав Минобороны в 2018 году, предусмотрено 8 млрд грн.



Согласно сообщению, 100,1 млрд грн будет составлять общий фонд, 1,3 млрд грн - специальный.



"Расходы 101,4 млрд грн, по сравнению с 2018 годом (86,6 млрд грн), увеличены на 14,8 млрд грн или на 17%", - говорится в письме Минобороны.



Кроме того, как отмечается, в проекте госбюджета на следующий год для сохранения кадрового потенциала армии учтены нормы по повышению размера денежного обеспечения военнослужащих.



Среди приоритетов финансирования в 2019 году, согласно информации министерства, следующие: увеличение размеров денежного обеспечения военнослужащих, оснащение войск современными образцами вооружения и военной техники, материально-техническое обеспечение войск, прежде всего операции Объединенных сил.

