Гройсман: безосновательные отказы в предоставлении субсидии недопустимы

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил министру социальной политики Украины Андрею Реве обеспечить ритмичность процесса предоставления гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, такое поручение было дано по итогам оперативного совещания в понедельник.



"Мы как правительство сделали все, чтобы обеспечить старт отопительного сезона вовремя и без задержек. Газовые хранилища заполнены, резервы созданы. Газ мы подали всем теплокоммунэнерго. От государства здесь никаких препятствий нет. Важно, чтобы все предприятия и мэры теперь сработали квалифицированно. Нужна будет помощь – мы поможем", - цитирует слова В.Гройсмана пресс-служба правительства.



Он поручил вице-премьер-министру – министру регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадию Зубко наладить мониторинг и ежедневный сбор информации по каждому региону.



"Там, где есть проблемы, просил бы, чтобы специалисты министерства (Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ) выезжали и смотрели, как можно решить местные локальные проблемы", - добавил глава правительства.



Говоря о субсидиях, В.Гройсман обратил внимание, что, по расчетам правительства, 7 млн домохозяйств имеют право на субсидии. И безосновательные отказы от помощи – недопустимы.



"Мы (на уровне правительства) устранили ограничения, которые мешали получить помощь. При органах соцзащиты созданы отдельные комиссии, которые должны учитывать отдельные обстоятельства каждой семьи, которая нуждается в субсидии. Просил бы, чтобы комиссии принимали людей, и если есть реальные жизненные обстоятельства, становились на позиции граждан. Очень четко надо дать всем понять, что иначе и быть не может", - отметил В.Гройсман.

