Дефицит госбюджета Украины достиг 7,3 млрд. гривен

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-сентябре 2018 года составил 7,3 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба Украины (ГКСУ). Согласно ее данным, дефицит общего фонда за указанный период составил 11,3 млрд грн, тогда как бюджет спецфонда сведен с профицитом 4 млрд грн.

Как указывает ГКСУ, заимствования за девять месяцев текущего года составили 141,1 млрд грн при запланированных 226,4 мрд грн, погашения – 152,6 млрд грн при плане – 175,7 млрд грн.



Поступления от приватизации составили 77,3 млн грн при запланированных 21,3 млрд грн.



Согласно данным ГКСУ, сводный бюджет Украины за девять месяцев 2018 года выполнен с профицитом 14,5 млрд грн, в том числе по общему фонду - 45 млрд грн. Местные бюджеты за девять месяцев сведены с профицитом 21,8 млрд грн, указывает ГКСУ.



Как сообщалось, остатки средств на Едином казначейском счете к началу октября 2018 года сократились до 21,388 млрд грн с 27,085 млрд грн на начало сентября. Доходы госбюджета-2018 запланированы в размере 917,9 млрд грн, расходы – на уровне 991,7 млрд грн, предельный объем дефицита – 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП. По итогам восьми месяцев 2018 года госбюджет был сведен с профицитом 11,8 млрд грн.

