Великобритания выпустит в обращение памятную монету в честь Brexit

Памятная монета, посвященная выходу Великобритании из Евросоюза, будет выпущена в обращение в 2019 году. Об этом говорится в бюджетном послании, представленном в понедельник министром финансов Соединенного Королевства Филипом Хаммондом в Палате общин (нижней палате парламента).



"В рамках существующей традиции (увековечивать значимые события - прим. ред.) Королевский монетный двор выпустит монету в честь выхода Великобритании из Евросоюза. Она будет доступна, начиная с весны 2019 года", - отмечается в 109-страничном документе.



По данным британских СМИ, речь идет о 50-пенсовой монете. На ее аверсе будет по традиции изображен портрет правящего монарха, королевы Елизаветы II. На реверсе будет располагаться надпись: "Дружба со всеми нациями", которая, по замыслу авторов, "будет нести положительный сигнал всему миру".



Памятная монета должна поступить в оборот ровно через 5 месяцев, 29 марта 2019 года, в день предполагаемого выхода Великобритании из ЕС. Авторы проекта нанесут дату Brexit на сторону с изображением монарха.



По сведениям газеты The Sun, работа над монетой в казначействе Великобритании велась тайно в течение многих месяцев. В 2017 году Королевский монетный двор выпустил пять новых монет, среди которых обновленный £1, а также памятные монеты, посвященные детской писательнице и художнице Беатрис Поттер (1866-1943), писательнице Джейн Остин (1775-1817) и английскому физику, математику, механику и астроному Исааку Ньютону (1643-1727).



