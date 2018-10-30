Госстат: реальная зарплата на Украине в сентябре выросла на 12,9%

Реальная заработная плата на Украине в сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2017 года увеличилась на 12,9%, по сравнению с августом-2018 сократилась на 1,2%, сообщила Государственная служба статистики в понедельник.



Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в сентябре 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,7%, в годовом измерении – на 23%, составив 9042 грн, тогда как в августе она составила 8977 грн, июле - 9170 грн, июне - 9141 грн, мае - 8725 грн, апреле - 8480 грн, марте -8382 грн, феврале - 7828 грн, январе - 7711 грн.



По данным статведомства, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2017 года наблюдался в Полтавской (на 29,1%), Винницкой (на 27%), Запорожской (на 26,6%), Днепропетровской (на 25,7%), Киевской (на 25,5%), Ивано-Франковской (на 24.9%), Волынской (на 24,1%), Львовской (на 24%), Черновицкой (на 23,2%), Черниговской (на 23,1%), Закарпатской (на 22,9%), Тернопольской (на 22,5%), Житомирской (на 22,1%), Черкасской (на 22,1%), Хмельницкой (на 21,9%), Сумской (на 21,5%), Одесской (на 21,2%), Ривненской (на 21,1%), Харьковской (на 20,8%), Кировоградской (на 20,4%), Херсонской (на 20%), Николаевской (на 19,6%) областях и г.Киеве (на 19,2%).



В Донецкой и Луганской областях (без учета части зоны проведения ООС) рост заработной платы составил 22,1% и 24,3% соответственно.



Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце зафиксирован в г.Киеве – 13614 грн, самый низкий - в Тернопольской области, 7061 грн.



В сентябре-2018 по сравнению с сентябрем-2017 заработная плата возросла в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования (на 31,6%), в сфере деятельности административного и вспомогательного обслуживания (на 30,6%), на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности (на 27,2%), в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (на 24,3%), промышленности (на 24,2%), сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (на 24%), финансовой и страховой деятельности (на 23,7%), строительстве (на 23,4%), операций с недвижимостью (на 20,2%), в предоставлении иных видов услуг (на 19,1%), здравоохранении и предоставлении социальной помощи (на 17,7%), временного размещения, организации питания и сфере профессиональной, научной и технической деятельности (на 17,4%), в информации и телекоммуникациях (на 16,7%), образовании (на 15,9%), %), искусстве, спорте, развлечении и отдыхе (на 15,6%).

