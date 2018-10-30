Лавров проинформировал представителя ОБСЕ о притеснениях русскоязычных на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проинформировал верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Занньера об ухудшающемся положении русскоязычного населения в Прибалтике и на Украине.



Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ по итогам встречи в российской столице.



"Были обсуждены актуальные вопросы деятельности ОБСЕ в области защиты прав национальных меньшинств. Лавров информировал верховного комиссара о российских приоритетах на данном направлении, привлек внимание к постоянно ухудшающемуся положению представителей русскоязычного национального меньшинства в Прибалтике и русскоязычного населения на Украине, в том числе в связи с новыми законодательными инициативами Киева", - отметили в российском дипведомстве.



Как указали в МИД РФ, Лавров подчеркнул важность защиты прав национальных меньшинств на площадке ОБСЕ, а также нацеленность России на конструктивный и деполитизированный диалог с верховным комиссаром ОБСЕ и со всеми государствами-участниками по данному вопросу.



