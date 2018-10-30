В Кабмине предложили разрешить не выходить на работу при 15-дневной задержке зарплаты

Если работодатель задерживает заработную плату на срок более 15 дней, работник должен иметь право прекратить выполнение служебных обязанностей.



Об этом говорится в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав работников на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в случае неплатежеспособности работодателя", который выставлен для общественного обсуждения на сайте Министерства социальной политики Украины, пишет пресс-служба ведомства.



Также законопроект предусматривает и другие меры по усилению защиты прав работников в случае нарушения сроков выплаты жалования.



В частности, заложено обязательство работодателя оплатить работнику пеню в размере учетной ставки Национального банка Украины за каждый день задержки зарплаты после 15-дневной просрочки. Кроме того, предлагается выплачивать работнику компенсацию в размере трех среднемесячных заработных плат (за последние 12 месяцев) в случае возбуждения дела о банкротстве работодателя.

