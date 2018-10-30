Верховный комиссар ОБСЕ поднимает вопрос дискриминации русскоязычных в контактах с Киевом

Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Занньер заявил, что поднимает в контактах с украинской стороной вопрос дискриминации русскоязычного населения на Украине.



По словам Занньера, важной темой переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник стал украинский закон "Об образовании". "Я принял во внимание, что с российской стороны исходит обеспокоенность. Мы об этом знаем, это проблема, которую я сам поднимаю в контактах с украинскими властями", - сказал он журналистам.



Занньер рассказал Лаврову о шагах, которые предпринимает ОБСЕ для улучшения положения русскоязычных на Украине. "Думаю, что это был полезный обмен информацией", - добавил он.



В сентябре 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании". Согласно седьмой статье закона, уже с этого учебного года отменяется преподавание на языках национальных меньшинств в средних и старших классах, а также в высших учебных заведениях, а с 2020 года весь процесс обучения с 1 класса должен перейти полностью на государственный язык. Новую редакцию закона подвергли критике Болгария, Греция, Молдавия, Польша, Румыния и Россия. Парламентская ассамблея Совета Европы признала, что данный закон является большим препятствием для обучения национальных меньшинств на родном языке.



