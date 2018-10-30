Лидеру Rammstein подарили в Москве бюст Ленина

Лидеру немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который приехал в Москву, подарили бюст вождя мирового пролетариата Владимира Ленина. Подарок приурочили к годовщине Октябрьской революции 1917 года.



"Прекрасный Ленин", - цитируют лидера "Rammstein" СМИ.



В российскую столицу он приехал с камерным литературно-музыкальным концертом.



"В Москву музыкант приехал для того, чтобы представить книгу своих стихов Messer ("Нож")."Линдеманн начал писать стихи еще в детстве. Его отец - детский писатель Вернер Линдеманн - включил стихотворение "Щелкунчик" девятилетнего сына в свой автобиографический роман. Он всегда хотел, чтобы сын стал поэтом. Музыкант в ноябре 2016 года представил в Москве свою первую книгу "В тихой ночи. Лирика".



Тилль Линдеманн родился 4 января 1963 года в просоветской Германской Демократической Республике (ГДР). По данным журналистов, он ещё в школе изучал биографию одного из лидеров большевиков.



