Ученые заявили о принципиальной невозможности правильного питания

Гуэлфский университет сделал неутешительный вывод: перейти на правильное питание всем людям просто нереально с сохранением текущего распределения сельскохозяйственных земель. Как передает "Lenta.RU", просто на планете выращивается недостаточно фруктов и овощей. В рамках проведенного исследования эксперты сравнили количество здоровой пищи, рекомендуемое для питания, с тем количеством, что производится.



Так было выявлено несоответствие: производятся чрезмерные объемы зерна, жиров и сахаров, но не фруктов, овощей и белковых продуктов. Между тем, согласно рекомендациям врачей, здоровый рацион человека должен на 50% состоять из фруктов и овощей, на 25% - из цельных зерен и еще на 25% - из белков, жиров, молочных продуктов.



Оказалось, сейчас же на человека производится двенадцать порций зерна вместо рекомендуемых восьми, пять порций фруктов и овощей вместо пятнадцати, три порции масла и других жирных продуктов вместо одной и три порции белка вместо пяти.

