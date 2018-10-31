Названы ключевые факторы, приводящие к старению организма

Мануэль Серрано из испанского Национального центра онкологических исследований называет старение и сопровождающие его процессы неизбежными. Как отмечает "УНИАН", выраженность процессов зависит от образа жизни человека. Эксперт выделил основные моменты, говорящие о старении человека.



Во-первых, накапливаются повреждения и ошибки в ДНК, вызывая генетическую нестабильность. В особенности она характерна для стволовых клеток. Если критическая масса стволовых клеток с нестабильностью будет достигнута, в теле начнет развиваться рак. Во-вторых, происходит укорачивание теломеров, концевых защитных элементов хромосом. С каждым циклом деления клеток в теле они укорачиваются. Длина теломеров свидетельствует о реальном биологическом возрасте организма. Итогом резкого сокращения длины теломеров может стать развитие различных недугов, включая фиброза легких и анемии.



В-третьих, меняется само поведение клеток за счет сдвигов в экпрессии генов. Сдвиги происходят при неправильном образе жизни и с течением времени в принципе. В-четвертых, клетки перестают обновляться. Известно: дабы предотвратить накопление поврежденных компонентов в клетках, тело периодически обновляет их набор. Однако эта способность с возрастом утрачивается, и клетки начинают накапливать бесполезные или токсичные белки. Порой это провоцирует развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона. Кстати, иногда появляются "клетки-зомби". Такие клетки и не умирают, и не действуют должным образом (не могут размножаться, выполнять свои функции), парализуя работу соседних клеток.



Пятая черта - снижение эффективности клеточного обмена веществ. То есть по мере старения тела клетки теряют способность перерабатывать вещества вроде жиров или сахара (риск возрастного диабета). Шестое - митохондрии (энергетические фабрики клеток) перестают работать. Таким образом, телу не хватает энергии на проведение основных операций, а также страдает ДНК. Седьмой чертой является потеря восстановительного потенциала тела в лице стволовых клеток. Если стволовые клетки перестают выполнять свою задачу, тело начинает стремительно стареть. Важно и нарушение коммуникации между клетками, происходящее со временем. Оно грозит воспалительными процессами, которые еще больше затрудняют межклеточную коммуникацию. В результате клетки теряют способность распознавать патогены и раковые клетки.

