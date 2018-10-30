В Тернополе приостановили отопительный сезон

В Тернополе в понедельник, 29 октября, приостановили отопительный сезон. Об этом сообщается на сайте городского совета Тернополя.



Отмечается, что в связи с повышением среднесуточной температуры воздуха, которая сейчас выше +8 градусов, и последующим прогнозом повышения до +18 градусов, в Тернополе приостанавливается подача теплоносителя для отопления всем потребителям, кроме больниц.



"Отопление заведений образования, здравоохранения, (кроме больниц) и культуры будет осуществляться при технической возможности на основании обращений руководителей учреждений", - говорится в сообщении.

