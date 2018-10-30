Венгрия изменила название должности по Закарпатью

Венгрия сменила название должности правительственного уполномоченного по Закарпатью, вызвавшее сопротивление Украины, на "уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы детских учебных заведений Карпатского региона".

Как сообщает "Украинская правда" во вторник, соответствующее решение было опубликовано в официальном издании Министерства юстиции Венгрии 29 октября. Издание публикует скан-копию текста решения.



Эта должность остается за Иштваном Грежи. "То есть теперь в названии должности речь идет не о развитии одной области, а о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов. Венгрия фактически вернула название должности Грежи, которое существовало до весны текущего года, добавив к функциям уполномоченного работу с детскими учетными заведениями Закарпатья", - поясняет издание.



Как сообщалось, 31 августа министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что разговаривал со своим венгерском коллегой Петером Сиярто, по итогам беседы венгерская сторона согласились сменить название должности своего "уполномоченного по Закарпатью".



В начале августа замглавы МИД Украины Василий Боднар агентству заявил, что Киев может призвать международных партнеров вмешаться в ситуацию с решением правительства Венгрии создать должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области, и не исключает запрета на въезд И.Греже, который занимает этот пост, если Будапешт не изменит название должности и не предоставит разъяснений.