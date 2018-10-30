НАПК передало в суд два протокола на следователя Нацполиции в Киеве

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло три предписания Министру образования и науки Украины, председателям областного совета и райгосадминстрации, а также направило в суд два протокола на старшего следователя столичной Нацполиции. Об этом сообщила пресс-служба Агентства, передает УНН.



“Национальное агентство направило в суд 2 протокола об административных правонарушениях в отношении старшего следователя Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции в г.Киеве Олега Гели из-за несообщения о реальном конфликте интересов и принятия им решений в условиях реального конфликта интересов. В частности, чиновник начал и осуществлял досудебное расследование в уголовном производстве по отношению к самому себе”, - говорится в сообщении.



Также НАПК внесло 3 предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений ЗУ “О предупреждении коррупции” (далее — Закон) по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.



В частности, внесено предписание Министру образования и науки Украины Лилии Гриневич в отношении ректора Полтавского национального технического университета им. Ю. Кондратюка Владимира Онищенко, который имеет потенциальный конфликт интересов, который может повлиять на объективность или беспристрастность принятия им решений, или на совершение или несовершение действий при исполнении им своих служебных полномочий, чем нарушены требования части первой статьи 28 Закона.



Кроме того, внесено предписание председателю Черниговского областного совета Игорю Вдовенко в отношении директора КП “Надра Черниговщины” Черниговского областного совета Владимира Чечетова, который передал в управление принадлежащие ему корпоративные права в ООО “Проминвест-Ивановка” без соблюдения требований части третьей 36 Закона.



Также внесено предписание председателю Березновской РГА Ровенской области Виталию Люшину в отношении начальника управления образования, молодежи и спорта Натальи Бойчук в связи с прямым подчинением ей близкого человека.

