Россиянам советуют не ездить в Украину

Роспотребнадзор предупредил российских граждан о вспышке опасной инфекционной болезни, зарегистрированной в Одесской области Украины, и попросил учитывать эту информацию при планировании поездок. Об этом сообщает Лента.ru.



По данным властей Одесской области, у одной из коров в личном хозяйстве была диагностирована сибирская язва. Отмечается, что опасности заражения болезнью других животных или людей пока нет.



В конце сентября в том же районе уже была зафиксирована вспышка этого заболевания. Тогда от инфицированной коровы заразились пять человек, подчеркнули в российском ведомстве.

