Михо возвращается. На войну?

Всем, кто по старой памяти интересуется, что же будет делать впредь экс-президент Грузии, экс-губернатор украинской Одессщины, лидер партии «Рух новых сил» (РНС) и по совместительству однокурсник гаранта и главковерха нации, прямо за чуб грубо вышвырнутый из Украины, Михо Саакашвили, скоро могут удовлетворить свое любопытство. Неистовый пожиратель красных галстуков может вернуться в Грузию. На белой лошади. И, может быть, даже избежит засовывания ножки от табуретки или грязного веника в очень интересное место ниже спины, что ему обещали его противники...

...Так при Михо учили «демократии» в грузинских тюрьмах противников его режима, и те затаили злобу на обидчика – Грузия как-никак, там к задницам относятся трепетно. Несмотря на задекларированный курс в Европу, где на такие вещи сами смотрят привычно толерантно и других учат...



Но мы не об этом. Лишь день понадобился грузинскому Центризбиркому, чтобы выяснить: в первом туре президентских выборов в этой стране 28 октября 2018 года победитель не просто не выявлен, а главные конкуренты пришли к своим результатам нос в нос, как говорится. Номинальная победительница – независимый кандидат, 66-летняя Саломе Зурабишвили – набрала 38,64% голосов. На втором месте – член политсовета оппозиционной партии «Единое национальное движение» и кандидат от сторонников Михаила Саакашвили 60-летний Григол Вашадзе с 37,74% голосов. Разница, как видим – 0,9%, преодолеть которые и не в Грузии и в Грузии даже без фальсификации – раз плюнуть. Украинскому гаранту нации в марте 2019 года о таком можно только мечтать...



Эти выборы уже назвали «битвой дипломатов-эмигрантов». И Зурабишвили, и Вашадзе – не просто дипломаты, но и бывшие министры иностранных дел Грузии. Она – в 2004-2005 годах, а до этого была послом Грузии во Франции. Он – в 2008-2012 годах, а до этого – выпускник МГИМО, аспирант дипломатической академии при МИД СССР и импресарио собственной жены, прекрасной балерины Нино Ананиашвили в Москве. При этом они были гражданами соответственно Франции и России. А Саломе так и вообще родилась в Париже в семье грузинских политэмигрантов, выехавших из Советской Грузии из-за несогласия с ее советскостью.









«Саломе-француженка»

«Григол-русский»

Но главное не это, а то, что и Зурабишвили, и Вашадзе – высокопоставленные «птенцы гнезда Саакашвилева», были министрами во времена президентства Михо. Ее он специально «выписал» из Парижа, дал гражданство и пост, надеясь, что так он при министре-европейке и сам станет признанным европейцем. Его позвал из Москвы вслед за женой, которая давала грузинскому балету мировую славу и признание, а ему – личный престиж и вес в приличном обществе. Всемирно известная балерина Нино в ноябре 2006 года вместе с тогдашним президентом Украины Виктором Ющенко крестила годовалого Николоза Саакашвили – сына Михо. За это ее муж Григол спецуказом президента был одарен грузинским гражданством в 2007-м, а уже в следующем году стал замглавы МИД Грузии и начальником «департамента по России».И в этом деле разница между Зурабишвили и Вашадзе тоже лишь в том, что она сама ушла в отставку с поста министра в 2006 году, заявив, что «в Грузии нет демократии», а на самом деле поссорившись со спикером парламента страны и чудом недотравленной Саакашвили героиней «розовой революции» (госпереворота в Грузии 2003 года) Нино Бурджанадзе. Его же сковырнули с поста вместе с Саакашвили в 2012-м, когда в Грузии победили противники Михо во главе с миллиардером и будущим премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили.С тех поры воды утекло не так уж много. Она возглавляла партию «Общественное движение Саломе Зурабишвили», совсем уходила из политики, возвращалась в нее и, наконец, пошла в президенты как независимая, но поддержанная с самого начала правящим в стране блоком «Грузинская мечта», главным бенефициаром которого является все тот же любящий рулить из «тени» Иванишвили. Вашадзе же все время сохранял верность партии Саакашвили «Единое национальное движение», был «командирован» ею в президенты и теперь вот застыл в полушаге от главного поста. По мнению многих, Зурабишвили придется ой как попотеть, чтобы стать первым президентом-женщиной в Грузии. И потому, что женщина, и потому, что сильных укорененных связей в Грузии у нее меньше, чем у Вашадзе, и потому, что у нее реноме пророссийской умеренной политикессы, а он – непримиримый «противник империи», готовый, как и его «патрон», галстуки жрать в подтверждение этого.Но персонально для Саакашвили, а также его противников и симпатиков главное то, что и при Зурабишвили, и при Вашадзе он может вернуться в Грузию и быть оправданным (или амнистированным) по всем статьям. Вашадзе изначально утверждает: «Саакашвили должен обязательно вернуться в Грузию». И даже пугает новой «цветной революцией», которая, по его мнению, должна «начать процесс смены власти в стране». Ну, если ему не удастся победить на выборах. Типичный ход Саакашвили и всех «цветных революционеров», обученных на Западе для захвата власти под заказ и на гонорар...Зурабишвили же между первым и вторым туром, ориентировочно назначенным на 2 декабря сего года, просто обязана будет как-то определиться с Саакашвили. Чтобы как минимум нейтрализовать часть его сторонников, настроенных крайне антироссийски, а то и заручиться поддержкой тех, кто более мягок к судьбе экс-президента и готов его простить, вернув на родину из нидерландского «изгнания». Это может дать ей необходимый перевес голосов. Если, конечно, Вашадзе и Иванишвили позволят ей это сделать...Окончательной развязки этого драматического водевиля (или водевильной драмы с элементами комедии) осталось ждать недолго. Но уже сейчас можно сказать, что,в Грузии таки нет пророссийских и даже позволяющих себе открыто декларировать симпатии к России политиков. Таковых вообще не было среди обилия кандидатов в президенты на этих выборах. Лишь некоторые, как Зурабишвили, говорили о необходимости сотрудничать с Россией. Так об этом говорит и сам новый патрон Вашадзе закулисный Бидзина Иванишвили, у которого бабло-то в России. На этом он и сверг в 2012-м Саакашвили.возможное возвращение Саакашвили в Грузию будет говорить о том, что его опять вбрасывают в политику в качестве буйного антироссийского тарана, который будет пущен в ход, если новый президент Грузии с этой задачей не справится. Или не захочет справляться. А задача у коллективного Запада, ведомого США, – по-прежнему окружать Россию, брать ее в клещи зонами нестабильности и враждебности. В случае с Грузией – смыкать эти клещи на юге, в Черноморско-Азовском бассейне.Украина опять может стать более тесной союзницей-«побратимицей» Грузии в выполнении задачи Запада по враждебному охвату России в Черноморско-Азовском морском бассейне. Более того, это Грузия должна будет более активно помочь Украине в Черном море, которая уже «мутит воду» в море Азовском и даже заручилась в этом деле резолюцией Европарламента, грозящего России новыми санкциями. А это, как ни крути, значительно повышает градус украинско-российского противостояния и может даже грозить разрастанием вооруженного противостояния, переносом военных действий с Донбасса на юг, в район Мариуполя и Бердянска. А это, увы, возможная новая кровь и страдания......Нужно ли это Украине? Вопрос, как вы понимаете, риторический. Ее, Украину, и спрашивать, похоже, никто не собирается. Ибо, как говаривал ныне покойный грузинский герой переворота «под Эдуарда Шеварднадзе» в 1992 году вор в законе Джаба Иоселиани, «демократия – это вам не лобио кушать». Тогда, в 1992-м, Джаба вместе с художником-террористом Тенгизом Китовани захватили власть насильственно со словами – «к власти пришли известный вор и неизвестный художник», пригласили во власть Шеварднадзе, который и рассовал их по тюрьмам. Потом пришел Саакашвили и сверг Шеварднадзе. Потом турнули его. А теперь он опять рискует вернуться. Весело у них там, нечего сказать, действительно не успеешь и лобио покушать, как могут власть вместе с тарелкой отобрать. Но Украине, повторяю свой вопрос, это зачем?..