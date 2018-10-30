НАПК внесло предписание министру образования Гриневич

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло предписание министру образования и науки Лилии Гриневич. Об этом во вторник, 30 августа, сообщает пресс-служба НАПК.



Нацагентство внесло три предписания о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона и приняло решение о направлении в суд еще 2-х протоколов об административных правонарушениях, которые касаются несоблюдения требований закона "О предотвращении коррупции" по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.



"Внесено предписание министру образования и науки Украины Лилии Гриневич в отношении ректора Полтавского национального технического университета им. Ю. Кондратюка Владимира Онищенко, который имеет неурегулированный потенциальный конфликт интересов, который может повлиять на объективность или беспристрастность принятия им решений, или на совершение или несовершение действий при исполнении им своих служебных полномочий, чем нарушены требования части первой статьи 28 закона", – сказано в сообщении.



Кроме того, агентство внесло предписание главе Черниговского областного совета Игорю Вдовенко в отношении директора КП "Надра Черниговщины" Владимира Чечетова, который передал в управление принадлежащие ему корпоративные права ООО "Проминвест-Ивановка" без соблюдения требований части третьей 36 закона.



Предписание внесли голове Березнивской РГА Ровенской области Виталию Люшину в отношении начальника управления образования, молодежи и спорта Натальи Бойчук в связи с прямым подчинением ей близкого человека.



Согласно предписаниям, агентство требует устранить указанные нарушения, провести служебное расследование и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.



Национальное агентство также направило в суд два протокола об административных правонарушениях в отношении старшего следователя Печерского управления полиции Главного управления Национальной полиции в Киеве Олега Гели по поводу несообщения о реальном конфликте интересов и принятия им решений в условиях реального конфликта интересов. В частности, чиновник начал и осуществлял досудебное расследование в уголовном производстве в отношении самого себя.

