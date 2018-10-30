На руководство Украэроруха завели дело - СБУ

Против руководства ГП Украэрорух на основании отчета Счетной палаты было открыто уголовное производство. Об этом со ссылкой на данные Службы безопасности Украины сообщает во вторник, 30 октября, УНН. Отмечено, что СБУ проанализировала результаты аудита Счетной палаты в части фактов, имеющих признаки коррупции, и которые были допущены должностными лицами Украэроруха в течение 2015-2017 гг.



Известно, что материалы по отдельным фактам указанного отчета спецслужба направила в Бориспольскую местную прокуратуру Киевской области.



Также, как сообщили в СБУ, по результатам рассмотрения материалов Счетной палаты, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье служебная халатность.



"Кроме того, по материалам подразделения контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ по отдельным фактам, указанным в отчете, осуществляется досудебное расследование другими правоохранительными органами", - доложили в спеслужбе.

