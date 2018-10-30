Польша анонсировала консультации с Германией по "Северному потоку-2"

Проект газопровода "Северный поток-2" будет одной из тем на межправительственных польско-немецких консультациях в Варшаве 2 ноября.



Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает Польское радио.



"Мы будем вести переговоры с немецкой стороной, консультации пройдут как минимум между десятью министрами обоих правительств. Несомненно, вопрос "Северного потока-2" рассмотрим мы с Гайко Маасом во время встречи, а также министры экономики обеих стран", - сказал Чапутович.



Он отметил, что Еврокомиссия стоит на позиции о необходимости подчинения проекта "Северный поток-2" Третьему энергетическому пакету. Тогда, как подчеркнул министр, этот проект не будет столь экономически привлекательным.



"Германия же действует вопреки позиции ЕС, если мы признаем, что Еврокомиссия отстаивает эту позицию", - констатировал Чапутович.



Комментируя решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель отказаться от работы на политических должностях после 2021 года, Чапутович отметил, что Польша признает важную роль Меркель в стабилизации ситуации в Европе в последние годы. Он подчеркнул, что Варшава во многих пунктах соглашается с немецкой политикой. Прежде всего, это касается отношения к России и необходимости сохранения европейских санкций против РФ из-за агрессии в Украине.



Как сообщалось, накануне Ангела Меркель заявила о намерении покинуть пост главы ХДС - партии, которую возглавляла 18 лет, но до выборов в 2021 году продолжит исполнять обязанности главы правительства. На посту канцлера она почти 13 лет.

