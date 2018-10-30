Суд разрешил Януковичу сказать последнее слово 19 ноября

Оболонский районный суд Киева завершил дебаты по делу бывшего Президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.



Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко, передают Українськi Новини.



Во вторник, 30 октября, с 9:00 свою дебатную речь, начатую 13 сентября, продолжил адвокат Александр Байдик.



Учитывая то, что он начал по второму разу озвучивать протоколы допросов свидетелей и заявлять одни и те же ходатайства, судья Девятко решил его прервать.



"Суд считает необходимым остановить речь защитника Байдика", - заявил он, обвинив адвоката в сознательном затягивании дела.



Сам Байдик подчеркнул, что законодательство не запрещает ему по несколько раз зачитывать одни те же показания.



Суд не согласился с его позицией, отметил, что другие 4 адвоката Януковича не прибыли в суд, и объявил о завершении дебатов, начавшихся 16 августа.



Данное решение вызвало протест со стороны адвокатов Александра Горошинского и Байдика.



Также Девятко заявил, что суд намерен заслушать последнее Януковича и выйти в совещательную комнату для вынесения приговора 19 ноября.



Он отметил, что украинское законодательство позволяет суду не заслушивать последнее слово подсудимого, которого судят заочно.



В то же время, в данной ситуации суд решил руководствоваться нормами Конвенции о правах человека и разрешил Януковичу выступить по видеоконференцсвязи с последним словом.



"Суд... обеспечит право В.Ф. Януковича на обращение к суду с последним словом", - огласил Девятко решение суда.



Заседание назначено на 10:00 19 ноября.



Переносить или отменять его суд не намерен.



В этот же день суд удалится для вынесения приговора в совещательную комнату.

