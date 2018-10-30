Суд разрешил Януковичу сказать последнее слово 19 ноября
Оболонский районный суд Киева завершил дебаты по делу бывшего Президента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене.
Об этом заявил председательствующий судья Владислав Девятко, передают Українськi Новини.
Во вторник, 30 октября, с 9:00 свою дебатную речь, начатую 13 сентября, продолжил адвокат Александр Байдик.
Учитывая то, что он начал по второму разу озвучивать протоколы допросов свидетелей и заявлять одни и те же ходатайства, судья Девятко решил его прервать.
"Суд считает необходимым остановить речь защитника Байдика", - заявил он, обвинив адвоката в сознательном затягивании дела.
Сам Байдик подчеркнул, что законодательство не запрещает ему по несколько раз зачитывать одни те же показания.
Суд не согласился с его позицией, отметил, что другие 4 адвоката Януковича не прибыли в суд, и объявил о завершении дебатов, начавшихся 16 августа.
Данное решение вызвало протест со стороны адвокатов Александра Горошинского и Байдика.
Также Девятко заявил, что суд намерен заслушать последнее Януковича и выйти в совещательную комнату для вынесения приговора 19 ноября.
Он отметил, что украинское законодательство позволяет суду не заслушивать последнее слово подсудимого, которого судят заочно.
В то же время, в данной ситуации суд решил руководствоваться нормами Конвенции о правах человека и разрешил Януковичу выступить по видеоконференцсвязи с последним словом.
"Суд... обеспечит право В.Ф. Януковича на обращение к суду с последним словом", - огласил Девятко решение суда.
Заседание назначено на 10:00 19 ноября.
Переносить или отменять его суд не намерен.
В этот же день суд удалится для вынесения приговора в совещательную комнату.