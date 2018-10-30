Киевляне получат платежки за октябрь без субсидий

В Киеве в платежках за коммунальные услуги в октябре, которые получат жители столицы в ноябре, не будет отражен размер назначенной субсидии. Это произойдет из-за некорректной работы программного обеспечения Жилищные субсидии, сообщается на сайте КГГА во вторник 30 октября.



"Из-за некорректной работы программного обеспечения Жилищные субсидии и в связи с внесенными изменениями в порядок назначения жилищной субсидии в платежках за услуги ЖКХ, которые получат киевляне в ноябре, не будет отражен размер назначенной субсидии", - говорится в сообщении.



В КГГА советуют не переживать, ведь после устранения недостатка в квитанциях будет отражена сумма субсидии за два месяца - октябрь и ноябрь. То есть гражданам, которые за октябрь оплатят жилищно-коммунальные услуги в полном объеме, будет произведен перерасчет с учетом суммы субсидии.



"Если субсидия за октябрь составила 300 грн, а за ноябрь – 350 грн, то в следующей платежке (за ноябрь) субсидия будет составлять 350 грн + 300 грн = 650 грн. Если по тем или иным причинам гражданин не смог оплатить коммунальные услуги за октябрь в полном объеме, ввиду чего возникла задолженность, это никак не повлияет на дальнейшее назначение субсидии", – разъяснил директор Департамента социальной политики Юрий Крикунов.



По его словам, субсидиантам, которые пользовались субсидией в неотопительный (летний) период, в пересчете на отопительный период будет проведен автоматически, без повторного обращения. А те семьи, которые не успели оформить жилищную субсидию до начала отопительного сезона, будут иметь возможность оформить ее вплоть до конца декабря. В этом случае субсидия все равно будет назначена с начала отопительного сезона.

