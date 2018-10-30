Патриарх Кирилл: Константинополь присвоил право на созыв всеправославных соборов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Константинопольский патриархат присвоил себе право созывать всеправославные соборы.



Как отмечается, такое заявление патриарх сделал во время VIII международного фестиваля православных СМИ «Вера и слово».



«Константинопольский патриарх самовластно, без всякой опоры на каноны присвоил себе право созывать Вселенский собор», — заявил патриарх Кирилл.



Он подчеркнул, что нигде не зафиксировано, что у Константинополя есть такое право.

