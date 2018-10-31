Россия не собирается заключать новый договор с Украиной по Азовскому морю

В Кремле заявили, что следует ориентироваться на существующий договор с Украиной по Азовскому морю и позиции о возможности изменений его условий у российской стороны нет. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНН.



"Пока нет никакой позиции в данном случае", - ответил Песков на вопрос, следует ли России перезаключить договор по Азовскому морю с Украиной на новых условиях в связи с аннексией Крыма и строительством Керченского моста.



"Существует международная правовая база на сей счет и она действует, и на это нам следует ориентироваться", - добавил он.

