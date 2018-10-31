«Реал» уволил главного тренера после разгромного поражения от «Барселоны»

Мадридский «Реал» официально расторг контракт с главным тренером Хуленом Лопетеги.



В официальном пресс-релизе клуб поблагодарил Лопетеги за работу и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.



Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сантьяго Солари, до последнего времени тренировавший резервную команду «Реала».



После 10 туров в чемпионате Испании «Реал» занимает 9 место с 14 очками. Накануне мадридский клуб со счетом 1:5 проиграл лидирующей в чемпионате «Барселоне».



О контракте Лопетеги с «Реалом» было объявлено в середине июня. Из-за этого руководство сборной Испании, которую на тот момент тренировал Лопетеги, разорвало контракт с ним за день до старта чемпионата мира.

