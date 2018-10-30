Какие цветы дарить к 8 марта

Думая о том, какие цветы подарить дорогой сердцу женщине к празднику весны, первая мысль, которая приходит в голову – тюльпаны. И это настолько частое явление, что 8 марта можно негласно называть днем тюльпанов. А ведь есть и другие представители флоры, которые уместны в качестве презента. Например, если посмотреть на букет из хризантем в этом разделе https://www.u-f-l.net/bukety-chrysanthemum, наверняка, возникнет устойчивое желание подойти к вопросу поиска ароматного презента с большим творчеством. А вариантов существует очень много, ведь мир флоры необыкновенно щедр и богат.





ТОП-5 идеальных букетов на 8 марта

Гвоздики. Предпочтение нужно отдать цветам нежных, пастельных оттенков. Вместе с тем, не последнюю роль играет размер и форма композиции. В случае с гвоздиками скромничать точно не стоит и лучше, чтобы букет был большим. Богатая палитра оттенков позволит выбрать идеальный для каждой конкретной представительницы прекрасного пола. Герберы – лучшая альтернатива тюльпанам. Они не менее позитивные, жизнерадостные и яркие. И если, например, ко дню влюбленных принято дарить страстные композиции, роскошные цветы на 14 февраля от UFL, то к празднику 8 марта лучше подбирать что-то менее эмоциональное. Герберы тоже отличаются наличием яркой палитры и цветы отлично сливаются в единую композицию. Каллы. Роскошные цветы, которые так и напрашиваются попасть в букет, предназначенный для любимой женщины. Эти цветы являются символом чистоты и, в то же время, выражают глубокие чувства, о которых трудно сказать вслух. Представительница прекрасного пола точно поймет, что такой букет был выбран душой. Эустомы. Легкий, изящный, стильный, воздушный букет. Очень нежный, по-особенному уместный в качестве презента для молодых девушек. Композицию, где главная роль принадлежит именно этим представителям флоры, смело можно как дарить юной дочери, так и строгой коллеге или даже начальнице. Георгины – очень оригинальные цветы, которые приходятся по душе даже самым взыскательным представительницам прекрасного пола. Любоваться их красотою, изящными лепестками и насыщенным цветом можно очень долго. Причем действительно, эти цветы могут долго простоять в вазе, напоминая о празднике.





Букеты могут включать в себя самые разные цветы, композиции различаются по форме, а также по презентации: могут быть в коробках, корзинах, в бумаге или текстиле… Фантазия флористов просто не имеет границ и букеты UFL – отличное доказательство тому, что букеты могут стать не просто скромных дополнением к основному подарку, но и полноценным презентом для дорогой сердцу женщины.