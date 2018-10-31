Трамп заявил, что Китай "истощал" экономику США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон победит в торговом противостоянии с Китаем, что в результате закончится заключением выгодного для США соглашения.



Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Трампа.



«Китай наносил очень большой вред нашей стране в экономике... Я хотел бы сейчас заключить соглашение, но Китай пока не готов», - сказал Трамп.



Трамп и Си Цзиньпин, как ожидается, будут участвовать в саммите G20 в будущем месяце в Буэнос-Айресе, где они смогут встретиться.



"Я уверен, что мы сможем заключить хорошее соглашение с Китаем, и оно обязано быть отличным, потому что они истощали экономику нашей страны", - подчеркнул Трамп.



Как сообщал Bloomberg, Вашингтон планирует ввести пошлины на остальные китайские импортированные товары, если на встрече лидеров США и Китая в ноябре сорвутся переговоры.

