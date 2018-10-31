Уилл Смит с женой высказались о свингерстве

Актер Уилл Смит и его супруга актриса Джада Пинкетт-Смит прокомментировали слухи о том, что они свингеры-сайентологи. Слова артистов передает The Sun во вторник, 30 октября.



«Давайте развеем кое-какие слухи, просто для галочки. Мы никогда не были сайентологами, мы никогда не были свингерами», — подчеркнул Смит.



«Это чересчур особый стиль жизни», — со смехом добавила жена актера.



47-летняя Джада Пинкетт-Смит снималась в таких фильмах, как «Крик 2», «Али», «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», а также озвучила серию мультфильмов «Мадагаскар» и анимационную ленту «Принцесса Мононокэ».



Уилл Смит — 50-летний рэпер, актер и режиссер. Он наиболее известен по франшизе «Люди в черном» и картинам «Я, робот», «День независимости», «Враг государства», «В погоне за счастьем» и «Я — легенда». Артисты поженились в 1997 году.

