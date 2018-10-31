Порошенко посетит Францию 11 ноября

Президент Украины Петр Порошенко посетит Париж 11 ноября, сообщил государственный секретарь при Министре Европы и иностранных дел Франции Жан-Батист Лемуан.



"11 ноября в Париже с визитом будет находиться президент Порошенко в ответ на приглашение своего французского коллеги принять участие в праздновании 100 -летия конца Первой Мировой войны", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.



По словам Ж.-Б.Лемуана, 10 декабря в Париже также пройдёт бизнес-форум.

