Эрдоган пообещал уничтожить террористов в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара в скором времени начнет новые эффективные операции в Сирии и планирует «уничтожить террористические группировки к востоку от реки Евфрат». Об этом во вторник, 30 октября, передает агентство Reuters.



По словам турецкого лидера, новое вторжение в Сирию уже началось и в ближайшее время станет масштабнее за счет параллельных военных операций.



28 октября турецкие СМИ сообщили о бомбардировках позиций курдских «Отрядов народной самообороны» на восточном берегу Евфрата. Их турецкие власти причисляют к террористам.

