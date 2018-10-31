Трамп назвал падение рынка акций США "небольшой паузой"

Президент США Дональд Трамп связал падение на фондовом рынке США с "небольшой паузой" в ожидании ноябрьских выборов в Конгресс.



"Рынок акций колоссально вырос после (предыдущих - ИФ) выборов, но сейчас он взял небольшую паузу - люди хотят посмотреть, что произойдет на промежуточных выборах", - написал Д.Трамп в Twitter во вторник.



Он в очередной раз выступил против демократов.



"Если вы хотите падения ваших акций, я настоятельно рекомендую голосовать за демократов. Им нравится венесуэльская финансовая модель: высокие налоги и открытые границы!" - утверждает президент США.



Вместе с тем аналитики Уолл-стрит объясняют падение рынка опасениями, связанными с повышением процентных ставок, торговыми спорами США и Китая и пиком роста прибыли компаний. Выборы считаются кратковременным фактором, усиливающим волатильность, но вряд ли способным изменить долгосрочную картину.



Многолетнее ралли рынка акций США перешло в зрелую стадию, и часть экспертов полагает, что "бычий" тренд близится к завершению.



Ранее в этом году Д.Трамп обвинил в падении фондового рынка Федеральную резервную систему, которая якобы слишком быстро повышает процентные ставки.



Промежуточные выборы в США пройдут 6 ноября. Переизбираться будут все 435 депутатов Палаты представителей Конгресса, 35 из 100 сенаторов, а также 39 губернаторов штатов и территорий и множество органов местного самоуправления.



Предварительные результаты и опросы пока не в пользу республиканцев. Скорее всего, они утратят контроль над нижней палатой Конгресса, но могут сохранить преимущество в Сенате.

