Супрун анонсировала единый номер для экстренных служб

В Украине планируется внедрить единый номер — 112 — для вызова скорой медицинской помощи, полиции и пожарных. Об этом заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун во вторник на открытии Семейной комнаты для родителей, чьи дети находятся на стационарном лечении в Охматдете, сообщает корреспондент Укринформа.



“Сейчас работаем над тем, чтобы в Украине действовал номер 112, как и в Европе. Чтобы по ним можно было вызвать и полицию, и пожарных, и скорую помощь. Чтобы все реагировали, каогда есть какая-то проблема. Мы надеемся, что благодаря этому уменьшится количество нападений на медработников, и они будут чувствовать себя в безопасности”, — сказала Супрун.



Она отметила, что в большинстве стран Европы действует единый вызов — 112.



“По этому номеру выезжают и полиция, и скорая помощь, и пожарные. Полиция имеет навыки первой домедицинской помощи. В США и Канаде действует служба 911, когда все службы выезжают одновременно”, — подчеркнула глава Минздрава.



Супрун подчеркнула, что в Украине нет четкого взаимодействия между экстренной помощью и полицией.



“Когда “скорая” вызывает полицию, та не очень оперативно реагирует, потому что нет взаимодействия между бригадой медиков и полицией. Сейчас мы подписали меморандум о сотрудничестве, чтобы полиция приезжала быстро на вызовы медиков экстренной помощи. Национальная полиция Украины готова сотрудничать с Минздравом. Полиция понимает, что их работа больше, чем работать с уголовными делами, но и помогать нашим людям”, — отметила Супрун.



Как сообщал Укринформ, в сентябре 2018 года Минздрав подписал Меморандум о сотрудничестве с Национальной полицией Украины, чтобы обеспечить защиту медицинских работников во время выполнения ими служебных обязанностей и создать безопасные условия для их работы. В течение 2013-2017 годов в Украине зарегистрировано 543 преступления, совершенные против жизни и здоровья медицинских работников во время выполнения ими служебных обязанностей. Трое медиков умерли. Меморандум — это начало тесного сотрудничества между Минздравом Украины и Нацполицией и отработки действенных способов для защиты медицинских работников.

