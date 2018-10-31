Столтенберг назвал цель крупнейших со времен холодной войны учений НАТО

Столтенберг назвал цель крупнейших со времен холодной войны учений НАТО

Крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Trident Juncture носят исключительно оборонительный характер и призваны предотвратить конфликт, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Это - необходимые обучение, чтобы убедиться, что НАТО обеспечивает достаточное сдерживание. Причиной, почему мы их проводим, является предотвращение конфликта, а не провоцирование его", - сказал он во время посещения Норвегии, где проходят маневры, пишет DW.

Столтенбрег добавил, что учения являются открытыми. На них приглашены наблюдатели из других стран.