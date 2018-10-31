Мессенджер Telegram не шифрует сообщения

Американский эксперт Натаниэль Сачи заявил, что десктопная версия мессенджера Telegram не шифрует переписку пользователей. Об этом он сообщил на своей Twitter-странице.



По словам специалиста, все данные переписок сохраняются в обычной базе данных, взломать которую не составит большого труда.



Сачи исследовал настольную версию клиента для Telegram и пришел к выводу, что переписки сохраняются в незашифрованной базе SQLite. Он также подчеркнул, что шифрование не включается даже в том случае, если активирован секретный чат.



Открыть базу данных и скачать оттуда свои сообщения программисту удалось, используя скрипты Python.



В компании Telegram от комментариев по данному поводу пока воздерживаются.

