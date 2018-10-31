В Украине первые дни ноября будут достаточно теплыми

В ближайшие сутки, 1 ноября, погоду в Украине будет определять гребень восточного антициклона и теплая (на востоке страны - прохладная) воздушная масса, но температурный фон в большинстве областей немного снизится, хотя и останется выше климатической нормы для этого периода. Как сообщает Укргидрометцентр, ожидается погода без существенных осадков. Ночью и утром на Правобережье местами туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.



Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 13°, в восточных областях от 2° мороза до 2° тепла; днем 10-15° тепла, в западных областях, в Крыму и на юге Одесской области местами 16-19°, на Закарпатье до 23°.



В Киеве - без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 12-14°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 ноября самая высокая температура днем была 23,2 в 1926 году, самая низкая ночью -16,8 в 1920 году.



2 ноября - без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с.



Температура ночью в западных и южных областях 5-10°, в восточной части около 0°, на остальной территории 1-6° тепла; днем 10-15°, на Прикарпатье и юге Одесской области до 18°, на Закарпатье 19-22°.



В Киеве - без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 11-13°.

