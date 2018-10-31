Премьер: несбалансированный госбюджет может вызвать новый кризис

Нереальный и несбалансированный государственный бюджет на следующий год может вызвать новый кризис, а этого стране совсем не надо. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал на заседании правительства в среду, сообщает корреспондент Укринформа. "Я хочу подчеркнуть, что очень важным элементом стабильности, критически важным, является принятие бюджета украинским парламентом до 1 декабря.



Я считаю, что это должна быть очень реалистичная задача. Но бюджет должен быть абсолютно сбалансированным, чтобы там расходы и доходы были ровными. Любые отклонения расходов от доходов - это будет новый кризис", - сказал Гройсман.



Но в настоящее время, отметил он, нужно сосредоточиться именно на росте экономики, улучшении состояния дел в государстве.

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Как сообщалось, Верховная Рада 18 октября приняла в первом чтении законопроект о государственном бюджете на 2019 год.



Согласно документу, прогноз доходов сводного бюджета на 2019 год определен с учетом текущего исполнения бюджета, изменений в налоговое и бюджетное законодательство, и составляет 1 292,7 млрд грн. Финансирования общего фонда государственного бюджета в 2019 году планируется за счет государственных внутренних и внешних заимствований.



Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2019 год прогнозируется в объеме 145 205,3 млн грн, что на 15 005,0 млн грн больше плана на 2018 год. Согласно законопроекту, устанавливается прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2019 года - 1 853 гривны, с 1 июля - 1 936 гривен, с 1 декабря - 2 027 гривен.



