Ощадбанк за 9 мес. сократил чистую прибыль в 6 раз

Государственный Ощадбанк по итогам деятельности в январе-сентябре 2018 года получил 74,01 млн чистой прибыли, что в шесть раз меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщается в финансовом отчете на веб-сайте финучрежедения.



Согласно документу, чистый процентных доход финучреждения снизился на 10,34% - 3,664 млрд грн, тогда как чистый комиссионный доход возрос на 26,93% - 2,517 млрд грн. Несмотря на расформирование резервов под ожидаемые кредитные убытки на 2,364 млрд грн, существенное влияние на итоговый финпоказатель оказал убыток от операций с финансовыми инструментами, которые отражаются по справедливой стоимости - в сумме 2,221 млрд грн. Кроме того, банк получил 453,359 млн грн убытка от модификации финансовых инструментов по амортизируемой себестоимости и сформировал резервы на 241,614 млн грн под ожидаемые убытки от обесценивания по другим операциям.



Операционные расходы Ощадбанка в отчетном периоде возросли на 20,82% - до 6,036 млрд грн.



Валюта баланса за девять месяцев сократилась на 7,8% - до 215,594 млрд грн.



В активах сократился кредитный портфель – на 15,78%, до 62,746 млрд грн и выбыли производные финансовые инструменты на 21,767 млрд грн.



В пассивах возросла сумма непокрытого убытка до 37,436 млрд грн с 21,02 млрд грн. Депозитный портфель возрос на 2,98% - до 154,62 млрд грн.



Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.



Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2018 года по размеру чистых активов Ощадбанк занимал 2-е место (208,77 млрд грн) среди 83 действовавших в стране банков.

