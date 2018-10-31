В Саудовской Аравии женщин арестовали за участие в хэллоуинской вечеринке

В Саудовской Аравии были арестованы 17 филиппинских женщин, которые приняли участие в вечеринке, посвященной Хеллоуину. Об этом сообщает Daily Mail.



"Женщин задержали представители местных спецслужб после того, как соседи пожаловались на шум в доме, где происходила вечеринка", - сказано в сообщении.



Пока неизвестно, какие обвинения им предъявят после ареста, однако министерство подтвердило, что законы Саудовской Аравии запрещают неженатым мужчинам и женщинам появляться вместе публично.



Так, посол Филиппин в Эр-Рияде Аднан Алонто посоветовал филиппинцам, которые находятся в Саудовской Аравии воздержаться от организации или участии в несанкционированных мероприятиях.



"Кроме того, избегайте толп, потребления алкогольных напитков и проведения публичных событий, связанных с религиями, которые отличаются от ислама, такими как Хэллоуин, день Святого Валентина и Рождество", - добавил посол.



Кроме того, известно, что некоторые из участников вечеринки не знали, что она была в честь Хэллоуина.

