Лукашенко выразил надежду на улучшение отношений между Белоруссией и США

Белорусский президент Александр Лукашенко выразил надежду на улучшение отношений с Соединенными Штатами.



По словам Лукашенко, белорусская сторона стремится проводить предсказуемую и открытую политику.



«Произошли серьезные подвижки в наших отношениях [с США], но я не назвал бы их кардинальными изменениями, которых требует время в этом регионе», — сказал Лукашенко.



Он добавил, что Белоруссия может стать «надежным, честным и искренним» партнером. Глава государства подчеркнул, что Минск заинтересован в хороших отношениях с Вашингтоном. Он также выразил надежду на то, что визит помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Уэсса Митчелла приведет к выходу из нынешнего состояния белорусско-американских отношений.

