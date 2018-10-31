А у нас на майдане... за газ

Странные дела твои, Господи, творятся в славном городе Киеве, который, как храм на холме, несет всем... Не могу сказать точно, что несет, но несет точно. Или от него несет – несвежими немытыми телами. Из-за многомесячного отсутствия в европейской столице горячей воды для пипла. Или биомассы, как обозначили свой народ некоторые герои «революции гидности». Вот пипл и воняет. Хавает, но воняет. Особенно летом, когда жарко. Сейчас – полегче, конечно. Но если принюхаться... Так о чем это я? О том, что гарант нации сказал о газе. О том, который топливо для обогрева и чего-то еще.



Так вот, главковерх нации во время представления им нового председателя киевской областной государственной администрации (ОГА) Александра Терещука четко, недвусмысленно и необычайно грозно, как и надлежит делать во время войны, заявил, что не намерен жертвовать суверенитетом страны ради «бесплатного газа» из России. «Бесплатный сыр только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо было ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет. ...Нельзя допустить, чтобы любые политиканы, пообещав, что газ – а раньше это был бензин, сахар, а еще до этого хлеб – будет бесплатным, будем раздавать», – пустился он в красивые и витиеватые обоснования своего главного тезиса, но, кажется, запутался и закончил афористично. Дескать, чтобы облегчить участь соотечественников, правительству Украины необходимо поскорее решить вопрос с субсидиями на газ для населения.



То есть перекинул ответственность традиционно на своего беспокойного в последнее время протеже Вову Гройсмана. И многие заподозрили (гордо уверовали, убедились, четко услышали, окончательно поняли – нужное подчеркнуть), что газа таки не будет – Вова дело знает четко...



В это время стало известно, что уже этой осенью могут начаться или даже обязательно начнутся подготовительные работы к капитальному ремонту Майдана Незалежности, рассчитанному на два года. Нет, сам ремонт стоимостью в 70 миллионов гривен рассчитывают начать через год, осенью 2019-го, но уже сейчас начнут готовиться к кардинальному потихоньку – будут менять плитку и красить бордюры

Есть еще те, кто зловредно и злопыхательски не понимают победного пафоса главковерха, который не гнется под Россией. И те, кто не хотят мириться с градостроительными планами ремонтников майдана, посвященными 5-й годовщине «революции гидности». И даже те, кто протестуют против того, что с 1 ноября 2018 года, то есть уже завтра, цены в коммунальных платежках на газ вырастут на Украине на 23,5%

А в это время стало известно, что уже этой осенью могут начаться или даже обязательно начнутся подготовительные работы к капитальному ремонту Майдана Незалежности, рассчитанному на два года. Нет, сам ремонт стоимостью в 70 миллионов гривен рассчитывают начать через год, осенью 2019-го, но уже сейчас начнут готовиться к кардинальному потихоньку – будут менять плитку и красить бордюры. И это еще раз, дополнительно подтвердило – газа не будет. Никакого. Ни дешевого, ни дорогого, если его не за что будет купить. И не только газа, но еще и электричества, тепла, горячей, а то и вообще любой воды. Все отрежут к чертовой матери, лишь бы характер в войне с Россией закалить...Вы спросите, а как, мол, это связано – отсутствие газа и ремонт майдана? Наивные вы мои, прямо связано, прямо. КП «Дорожно-эксплуатационного управления по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них Шевченковского района» Киева то ли само догадалось и теперь рассчитывает на поощрительные преференции за изобретательность, то ли ему подсказали, но оно очень точно и технично убрало место, откуда можно громко сказать. О чем угодно, но главное – это фишка майдана – о том, как власть пиплу надоела, а значит, может убираться восвояси, чтобы ее не вынесли на вилах. Такой он в Киеве, Майдан Незалежности...А в будущем году, в марте, в Украине президентские выборы, а в октябре – парламентские. Вот и представьте себе: не согласится какой-либо кандидат в президенты или любая партия с народным выбором, захочет вывести своих сторонников на майдан и сказать всем, какие они «казлы», придет, а там – ремонт: ямки в несколько метров вниз зияют, поребрики не покрашены, арматура торчит, асфальта и плитки, как после летнего дождика, нигде нету. Гвалт и караул? Но нет же, плановый ремонт. И куда, скажите на милость, податься немытому, воняющему, а теперь еще и обманутому пиплу? Правильно: на х… ой, не буду больше – домой, дожидаться, когда Вова Гройсман с субсидиями разберется. Или не Вова, а кто-то другой на его месте...Но что поделаешь? Такова логика удержания власти – ее либо сдают по трусости и в результате предательства, как это случилось с «кровавой пандой» Виктора Януковича, либо захватывают насильственно и якобы по воле народа, собранного на майдане, как это было и до «кровавой панды», а с «оранжевым мессией» Виктором Ющенко на сломе 2004-2005 годов. Вот нынешняя власть и подстилает соломку (точнее, роет ямку) там, где ей, не исключено, придется падать, а не хочется. Падать в том числе и за отсутствие газа и вообще за создание для всех людей невыносимых скотских условий жизни. Но как власти падать, если майдан на ремонте и людям собраться негде? Все, повторяю, логично. На лохов рассчитано, но логично...Впрочем, удержание власти напрямую зависит не только от того, что власть считает свой пипл лохами, но и от того, насколько сам пипл лошит и сам по жизни является лохом. Но это уже совсем другая диалектика. И где уж ее понять, когда майдан на ремонте, а газ дешевый только в России, которая требует идти к ней на поклон, но патриоты – настолько гордые, что лучше вонять немытыми будут. И верить при этом власти...А власть в Украине сегодня, судя по всему, сильна, как никогда. Если «кровавая панда», боясь бунтов, только устроила в 2013 году новогоднюю елку на майдане, то демократы пошли дальше – решили порыться в земле. Ну, в той, к которой и призывал привыкать речистый и предприимчивый мэр Киева Виталик Кличко. Оно и понятно, и логично: не хочешь вонять сам, не хочешь, чтобы воняли твои родные – сдохните от негодования, уйдите под землю, и запах вместе с вами уйдет. И мертвые с косами стоят, и тишина... На месте традиционных революций и вместо восставших. А что еще сильной, как никогда, власти нужно?Впрочем, есть, есть еще те, кто зловредно и злопыхательски не понимают победного пафоса главковерха, который не гнется под Россией. И те, кто не хотят мириться с градостроительными планами ремонтников майдана, посвященными 5-й годовщине «революции гидности». И даже те, кто протестуют против того, что с 1 ноября 2018 года, то есть уже завтра, цены в коммунальных платежках на газ вырастут на Украине на 23,5%. Тупые какие! Ведь этого требует МФВ для выделения очередного денежного транша. А не будет транша – на что ремонтировать майдан, скажите, пожалуйста? Все, круг замкнулся, ничего не попишешь...Экс-министр юстиции времен «кровавой панды» Елена Лукаш, правда, написала: «Они могли бы закрыть своими телами амбразуры вражеских дотов; закрыть свои бизнесы в России и Украине; закрыть пухлые оффшорные предприятия; закрыть с десяток вороватых друзей; закрыть ненасытные карманы; закрыть рот, в конце концов, и перестать врать. Но они закроют майдан. К очередной годовщине отмороженного достоинства. Здравствуй, йолка!». Есть тут, как вы видите, некая издевка. Но посыл-то главный правильный – «здравствуй, йолка». Очень похоже, правда, на «здравствуй, жо...а, Новый год!». Но то аллюзии. Или иллюзии? А-а-а-а, не важно. Газа-то все равно не будет – суверенная Украина не покорится агрессивной России. Гарант так сказал...