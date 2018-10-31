Украина поднялась еще на 5 позиций в рейтинге Doing Business – Порошенко

Украина поднялась еще на 5 позиций в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business 2019 Всемирного банка (ВБ) и заняла 71 место среди 190 исследованных стран, сообщил президент Украины Петр Порошенко. "Украина поднялась еще на 5 позиций в рейтинге Doing Business и заняла 71 место. На 41 пункт вырос наш показатель в номинации "международная торговля" и на 25 – в части выполнения контрактов", - сообщил президент на своей странице в соцсети Фейсбук в среду.



П.Порошенко отметил, что наибольшего прогресса Украина добилась в категориях "налогообложение" с плюсом в 110 пунктов, "международная торговля" – плюс 70 ступенек, "защите инвесторов" – плюс 56 пунктов. В легкости "получения разрешений на строительство" Украина заняла 30 место в мире.



"Конечно, мы на этом не остановимся. Знаю, мы заслуживаем лучшего и умеем лучше", - добавил П.Порошенко.



В свою очередь, премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя продвижение Украины в рейтинге Doing Business, отметил, что украинское правительство продолжает реализацию реформ и упрощает ведение бизнеса.



"В рейтинге легкости ведения бизнеса Dоing Business-2019 Украина поднялась на 5 позиций и заняла 71-е место. Этот рейтинг - один из основных, на которые ориентируются инвесторы. Мы продолжаем реализовывать реформы, упрощаем ведение бизнеса, ликвидируем лишние регуляции. Чтобы предприниматели могли легко и просто начать и вести свое дело в Украине", - написал глава правительства на своей странице в Фейсбуке.



Как сообщалось, в прошлом году Украина поднялась на 4 позиции в рейтинге Doing Business 2018, заняв 76 место среди 190 исследованных экономик.

