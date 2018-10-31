Украина нуждается в продолжении сотрудничества с МВФ - Данилишин

Сохранение внешней финансовой устойчивости в краткосрочной перспективе, с учетом пиковых выплат в 2019-2021 годах, нуждается в продолжении сотрудничества с МВФ и другими ключевыми официальными кредиторами. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин по итогам заседания Совета НБУ относительно влияния политики государственных заимствований и налоговой политики на состояние денежно-кредитной сферы Украины.



"Сохранение внешней финансовой устойчивости в краткосрочной перспективе (с учетом пиковых выплат по государственному и гарантированному государством долгу в 2019-2021 годах) требует продолжения сотрудничества с МВФ и другими ключевыми официальными кредиторами", - отметил Данилишин.



По его словам, высокий уровень задолженности, растущее давление долговых выплат на государственный бюджет и сложность механизма управления долгом требуют структурного анализа государственного долга.



На заседании Совета было отмечено, что Украина имеет высокое соотношение государственного и гарантированного государством долга к ВВП - 72% по состоянию на начало 2018 года. Такое соотношение превышает норму Бюджетного кодекса Украины, согласно которой общий объем государственного и гарантированного государством долга на конец бюджетного периода не может превышать 60% ВВП.



В 2017 году уровень государственного и гарантированного государством долга к ВВП снизился впервые, начиная с 2011 года. Это стало возможным благодаря улучшению макроэкономических показателей и более согласованным действиям по фискальной консолидации и монетарной политике, а также вследствие стремительного роста номинального ВВП в долларовом эквиваленте в условиях макроэкономической стабилизации. Однако превышение предельного ограничения общего объема государственного долга и гарантированного государством долга в 2017 году сохранилось.



В структуре государственного долга удельный вес заимствований в иностранных валютах составляет около 70%. Такая валютная структура госдолга усиливает уязвимость финансовой системы Украины, а с учетом тенденции укрепления доллара относительно других валют, грозит увеличением расходов на обслуживание долговых обязательств.



В Совете НБУ утвердили Рекомендации Кабинету министров Украины относительно влияния политики государственных заимствований и налоговой политики на состояние денежно-кредитной сферы Украины. В частности, рекомендации касаются: приведения параметров государственного долга и дефицита бюджета сектора общегосударственного управления к понижающей траектории в среднесрочной перспективе, повышения качества координации фискальной и монетарной политики, уменьшения уязвимости государственных финансов к валютных рискам и увеличения их устойчивости в среднесрочном периоде.



Как сообщалось ранее, правительству Украины в 2019-2020 годах нужно будет осуществить выплаты по внешним обязательствам на сумму около 5,5 млрд долл., что составляет примерно 4,5% ВВП страны. Кроме этого, по информации Министерства финансов, объем предстоящих выплат Украины по внешнему государственному долгу в четвертом квартале 2018 года составляет 17,247 млрд грн, или 610 млн долл. по текущему курсу Национального банка.

