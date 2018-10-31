Путин пригрозил «разрушителям связей» с РПЦ тяжелейшими последствиями

Президент России Владимир Путин заявил, что Русская православная церковь делает много для укрепления культурных и гуманитарных связей РФ с соотечественниками по всему миру и сейчас многие пытаются «разорвать эти путы».



Об этом он сказал на VI Всемирном конгрессе российских соотечественников в Москве, передает Украинская правда.



По его словам, сейчас многие пытаются различными способами их разорвать, «разорвать эти путы, растянуть по национальным квартирам».



«Хочу подчеркнуть одно - политиканство в такой чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелыми последствиями. И прежде всего для тех, кто это делает», - пригрозил Путин.



Он добавил, что долг России – «сделать все для сохранения духовного и исторического единства».



Ранее патриарх Московский Кирилл заявил, что предоставление Константинополем томоса Украины - это «глобальный заказ» на разрушение Русской православной церкви.

