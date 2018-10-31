С 1 ноября в Киеве запретят ездить со скоростью 80 км/час

Уже с завтрашнего дня, 1 ноября, автомобилисты Киева не смогут разгоняться до 80 км/ч даже на тех улицах, которые ранее были обозначены в разрешении Киевсовета. Об этом пишет 112.ua.



Все дело в том, что увеличение максимально допустимой скорости на отдельных улицах, согласно решению Киевсовета, возможно лишь в теплый период года: с 1 апреля до 31 октября включительно.



Таким образом, водители до весны больше не смогут разгоняться на таких улицах:



просп. Победы (от Воздухофлотского путепровода до ул. Чернобыльской);

Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского проспекта);

ул. Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе - при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини);

Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы Киева);

просп. Бандеры (от просп. Оболонского до Московского моста);

просп. Ватутина (от Московского моста до Керченской площади);

ул. Набережно-Рыбацкая (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);

просп. Н. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади);

просп. Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и от ул. Киото до окончания населенного пункта "Киев" - при условии проведения капитального ремонта проезжей части);

бул. Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

ул. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

просп. Соборности - при условии установки распределительного транспортного ограждения.



