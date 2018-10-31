Хуг уходит в отставку и заявляет об отсутствие изменений ситуации с безопасностью на Донбассе с 2014

Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) Александр Хуг констатирует отсутствие значительных изменений ситуации с безопасностью на Донбассе с сентября 2014 года, когда стороны впервые договорились о прекращении огня.



Об этом он сказал в ходе своего последнего брифинга в качестве замглавы миссии, передают Українські Новини.



"Как любой, кто работает в ОБСЕ, я должен покинуть свою должность после 10 лет службы в организации. На протяжении около 4 лет я тут почти каждую неделю давал короткие отчеты о ситуации на Донбассе. Поверьте, меня совсем не удовлетворяет то, что я скажу, - мало что изменилось за это время. Спустя 4 года после договоренности о прекращении огня стороны до сих пор нарушают эти договоренности",- сказал он.



По словам Хуга, он покидает должность "со смешанными чувствами", "с чувством тревоги и грусти", поскольку вопреки усилиям миссии стороны до сих пор не соблюдают режим прекращения огня.



Британец Марк Этерингтон заменит Александра Хуга на должности заместителя главы специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) с 1 ноября.

