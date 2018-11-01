Бизнес Порошенко не попал под санкции России

Украинский президент Петр Порошенко и его компании не попали в список санкций, которые ввела Россия в четврег, 1 ноября. Под санкции попал и сын президента - Алексей Порошенко. Однако компания Порошенко Roshen, одна из фабрик которой зарегистрирована в Липецке, под санкции не попала. Также не попали под санкции и другие компании президента, в частности 5 канал, Международный инвестиционный банк и страховая компания Країна.



Также не попал в список санкций и премьер-министр Владимир Гройсман.



Невключение Порошенко в санкционный список прокомментировал пресс-секретарь презмдента России Дмитрий Песков.



"Традиционно президенты не включаются в санкционные списки", - сказал он.



Песков добавил, что контрмеры были введены в надежде на то, что Киев проявит политическую волю к нормализации отношений. "Сейчас пока мы этого не видим", - он.



Всего санкционный список состоит из 322 физических и 68 юридических лиц.



Россия приняла решение о введении контрсанкций в ответ на действия Киева. В частности, в мае этого года президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО, которое расширило санкции в отношении российских юридически и физических лиц, а также продлило действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы.



Отметим, на данный момент в санкционных списках Украины находятся 1748 физических лиц и 756 юридических лиц из России.

