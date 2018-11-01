В Великобритании легализовали медицинскую марихуану

В Великобритании с 1 ноября разрешена покупка и употребление марихуаны в медицинских целях.



Приобрести марихуану можно исключительно по рецепту. Выписывать такие рецепты могут только определенные специалисты, в строго определенных случаях, когда другие лекарства неэффективны.



В двух странах — Канаде и Уругвае — разрешено употребление марихуаны и в медицинских, и в рекреационных целях. Также медицинская марихуана легальна в почти 30 американских штатах, в почти 10 из них допустимо применять ее и в рекреационных целях.

