Более 100 нардепов попали в санкционный список России

В санкционный список Российской Федерации, который был сегодня обнародован на сайте российского правительства, попали 117 народных депутатов Украины, сообщает УНН.



В частности, в санкционный список попали:



Арьев Владимир Игоревич (БПП)



Березенко Сергей Иванович (заместитель главы депутатской фракции БПП)



Березюк Олег Романович (глава фракции “Самопомощь”)



Бурбак Максим Юрьевич (глава фракции НФ)



Гаврилюк Михаил Витальевич (казак Гаврилюк, НФ)



Герасимов Артур Владимирович (глава фракции БПП)



Геращенко Антон Юрьевич (НФ)



Геращенко Ирина Владимировна (БПП)



Гончаренко Алексей Алексеевич (заместитель главы депутатской фракции БПП)



Ляшко Олег Валерьевич (глава фракции РПЛ)



Мосийчук Игорь Владимирович (РПЛ)



Парубий Андрей Владимирович (спикер Верховной Рады Украины)



Пашинский Сергей Владимирович (НФ)



Порошенко Алексей Петрович (сын Президента Украины, фракция БПП)



Тимошенко Юлия Владимировна (глава фракции “Батькивщина”)



Шухевич Юрий-Богдан Романович (РПЛ)



Ярош Дмитрий Анатольевич (внефракционный)

