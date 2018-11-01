Новым главой Пенсионного фонда стал экс-госсекретарь Минфина

Новым главой Пенсионного фонда Украины назначили бывшего государственного секретаря Министерства финансов Украины Евгения Капинуса. Об этом УНН сообщили в пресс-службе фонда.



"Сегодня министр социальной политики Андрей Рева представил Евгения Капинуса коллективу Пенсионного фонда", - рассказали в пресс-службе.



Напомним, 14 февраля 2017 года правительство назначило Евгения Капинуса государственным секретарем Министерства финансов Украины.



3 октября 2018 года он был отстранен от должности госсекретаря Минфина.



Отметим, до этого с декабря 2014 года пост главы Пенсионного фонда занимал Алексей Зарудный.

