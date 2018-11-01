В санкционном списке есть "агенты Кремля", которых пытаются легализовать в Украине – Березюк

В санкционном списке России против физических и юридических лиц Украины есть российские агенты, позиции которых в Украине таким образом Москва пытается усилить, считает глава фракции "Самопомич" в Верховной Раде Олег Березюк.



"Враг. Война. Как это может быть иначе. Становится все очевиднее. Маски начинают срываться. Но у меня есть еще одно мнение: многие люди, которые есть в том списке, - это легализация или усиление российских агентов в Украине, в том числе", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в четверг, комментируя введение Россией экономических санкций против украинцев.



О.Березюк отметил, что введение таких мер является элементом войны.



"Список имеет также и юридические последствия. Люди, у которых есть бизнес в России и которые являются откровенными агентами, не могут даже попасть в список, чтобы легитимизировать их, потому что они будут нести потери в бизнесе", - пояснил глава фракции.



О.Березюк фигурирует в санкционном списке РФ.



Как сообщалось, с 1 ноября РФ ввела специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины.



Санкции будут распространяться на 322 физических лица и 68 юридических лиц.



Соответствующим постановлением правительства вводятся специальные экономические меры, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории РФ, а также запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России.

