Свитолину отметили наградой "Гордость Украины"

Национальный олимпийский комитет Украины принял решение отметить теннисистку Элину Свитолину специальной высокой наградой "Гордость Украины".



В октябре талантливая украинка, первая ракетка страны и четвертая ракетка мира достигла выдающихся результатов. Элина установила историческое достижение, победив в итоговом турнире женской теннисной ассоциации (WTA), собравшей в Сингапуре 8 лучших теннисисток планеты.



Свитолина стала первой теннисисткой из Украины, которая победила в этих очень престижных соревнованиях.



Напомним, что ранее специальной награды Олимпийского комитета "Гордость Украины" были удостоены сестры Елена и Екатерина Бондаренко, впервые в истории отечественного тенниса одержавшие победу в парном разряде одного из четырех турниров Большого Шлема - открытом чемпионате Австралии, и легкоатлетка Наталья Добрынская - за получение титула чемпионки мира и установления нового мирового рекорда в легкоатлетическом многоборье, который до этого продержался 20 лет.

